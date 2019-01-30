YÖKDİL sınavının bu sene 6'ncısı gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) başvurular başladı. YÖK'ün resmi internet adresi üzerinden yayınlanan başvuru kılavuzu ile birlikte sınav ve başvuru detayları belli oldu. Peki, YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabileceği YÖKDİL sınavına başvurular yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvurular 30 Ocak - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.

Elektronik ortamda gerekli adımları tamamladıktan sonra başvurularını tamamlayan adayların sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınavına başvuru ücreti 100 TL'dir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenmeyecek.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

2019 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca , Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.

Adaylara çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulacak ve 180 dakika sınav süresi verilecek.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecek. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacak.