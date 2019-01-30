YKS başvuruları ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yani üniversite sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2019 YKS başvuruları 12 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart'ta sona erecek.

Başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

YKS başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini yapacak. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında eğitim gören öğrenciler, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden gerçekleştirecek.

ÖSYM Aday İşlemleri sisteminde geçerli bir fotoğrafı (son 50 ay içinde çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş) ve eğitim bilgisi yer alan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile gerçekleştirebilecekler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

Adaylar, sistem üzerinden başvurularına yönelik bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girdikten sonra sınav ücretini yatıracaklar ve başvurularını tamamlayacaktır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.