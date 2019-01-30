2019 YDS başvuruları bugün başlıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım adaylar hazırlık içinde. Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan YDS'ye başvurular nasıl yapılır? 2019 YDS sınavına başvuru yapacak olan binlerce aday, YDS başvuru detaylarını merak ediyor. Peki, 2019 YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte 2019/1 YDS sınavına başvuru ile ilgili merak edilen her şey...

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YDS başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr resmi internet adresi üzerinden alınacak. YDS başvuruları, 30 Ocak - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru formu doldurulduktan sonra sınav ücreti de ödenecek.

YDS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru ücreti ve başvuru şartları belli olacak. Geçtiğimiz sene başvuru ücreti 100 TL olarak belirlenmişti. Bu sene de aynı fiyatın uygulanması tahmin ediliyor.

YDS BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde

olması gerekmektedir.

Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.