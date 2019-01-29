ATA AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından gerçekleştirilen final sınavının sonuçları, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Öte yandan sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, sonuçlara itiraz işlemlerini 1 Şubat'a kadar yapabilecek. Peki, ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? ATA AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada, 19-20 Ocak'ta gerçekleştirilen güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Öğrenciler, sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Şubat 2019 17:00'a kadar üniversiteye iletebilecekler.

Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.

2019 AKADEMİK TAKVİM

GÜZ YARIYILI - EĞİTİM ÖĞRETİM

Bütünleme sınavı: 23-24 Şubat 2019

BAHAR YARIYILI - EĞİTİM ÖĞRETİM

Ders kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) 28 Ocak - 1 Şubat 2019

Ders kayıtları (Mazeretli) 4-8 Şubat 2019

Eğitim-öğretim (Dersler) 4 Şubat - 10 Mayıs 2019

Ara sınavlar (Vize) 23-24 Mart 2019

Yarıyıl sonu sınavı (Final) 11-12 Mayıs 2019

Bütünleme sınavı 15-16 Haziran 2019

Mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)