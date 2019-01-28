ATA AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 19-20 Ocak'ta uygulanan final sınavının sonuçları, sınava katılan öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçları ile kredi notlarını yükseltmeyi bekleyen öğrencilerin gözü kulağı gelecek müjdeli haberde. Peki, AA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 ATA AÖF akademi takvimi...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19-20 Ocak'ta yapılan ATA AÖF final sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Ancak, Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını izleyen 2 hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, ATA AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar her an açıklanabilir. Sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019 AKADEMİK TAKVİM

GÜZ YARIYILI - EĞİTİM ÖĞRETİM

Bütünleme sınavı: 23-24 Şubat 2019

BAHAR YARIYILI - EĞİTİM ÖĞRETİM

Ders kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) 28 Ocak - 1 Şubat 2019

Ders kayıtları (Mazeretli) 4-8 Şubat 2019

Eğitim-öğretim (Dersler) 4 Şubat - 10 Mayıs 2019

Ara sınavlar (Vize) 23-24 Mart 2019

Yarıyıl sonu sınavı (Final) 11-12 Mayıs 2019

Bütünleme sınavı 15-16 Haziran 2019

Mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)