ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) göz dönemi final sınavı 19-20 Ocak'ta yapılmıştı. Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş içinde olan öğrenciler, geçtiğimiz gün yayınlanan soru ve cevapları görüntüledi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte 2019 ATA AÖF sonuçları ile ilgili merak edilenler...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 19-20 Ocak'ta yapılan final sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmasada, diğer sınav sonuçlarına baktığımızda sonuçların Şubat'ın ilk haftası açıklanması bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

ATA AÖF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Sınav soruları ve cevaplarına erişebilmek için öncelikle LMS sistemine giriş yapmanız gerekiyor. LMS sistemine OBS üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha sonra sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınav Soruları" sayfasına giriş yapın. Açılan sayfada ders ismine tıklayarak sınav sorularınızı indirebilirsiniz. Sınava itirazlar 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Buna göre, bu sınava itirazlar 23 Ocak 2019 17.00 tarihinde sona erdi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

Atatürk Üniversitesi tarafından final sınavı soruları ve cevap anahtarları ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Final Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan "Soru İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 23 Ocak 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır."