YÖKDİL sınavı tarihi için bekleyiş sona erdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavı adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik yapılmaktadır. Bu sene 6'ncısı yapılacak olan YÖKDİL sınavı ne zaman? 2019 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL başvuruları 30 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasında, "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

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