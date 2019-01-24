18 Ocak'ta dağıtılan ilk dönem karnelerinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 920 bin 524'ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701'i de özel okullarda görev yapan toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen yarıyıl tatilinde dinlenme fırsatı buluyor. Sınav stresinden uzaklaşan öğrenciler, ikinci döneme hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor? 2019 okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 18 Ocak'ta başlayan 15 tatil 4 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve öğrenciler sınıflarda yerlerini alacaklar. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM İLE BİRLİKTE SINAVLAR DA BAŞLAYACAK

Yarıyıl tatilinin ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav maratonu da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre de 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanacak.

TÜRKİYE YARIYIL TATİLİNDE TERMAL TESİSLERE AKIN ETTİ

Türkiye'nin en önemli termal turizm merkezleri arasında yer alan Afyonkarahisar'daki otellerde, yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılırken, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler, termal tesislerde hem dinlenip hem de şifa arıyor.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı (ZAFTODER) ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatillerinde termal turizm denildiğinde ilk akla gelen yerin Afyonkarahisar olduğunu söyledi.

Kentteki termal otellere ilginin yüksek olduğunu dile getiren Gümüşhan, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'daki termal otellerimizde 26 bin civarında yatak kapasitemiz bulunuyor. Sömestr tatiline girdiğimiz ilk hafta itibariyle otellerimiz tamamen dolmuş durumda. Hatta ikinci haftamız da dolmak üzere. Şehrimize termal turizm için gelen misafirlerimiz çok keyif alıyorlar. Tatilcilerimiz sağlık anlamında kendilerini yenileyerek, vücutlarını dinlendirip geri dönüyorlar. Misafirlerimizin çocukları da termal havuzlarda yüzerek çok eğleniyorlar. Afyonkarahisarımızın şifalı termal suyundan dolayı bu dönemde ilgi çok yüksek."

"TERMAL SUYUMUZDAN ŞİFA BULUYORLAR"

Gümüşhan, yarıyıl tatili boyunca termal otellerin tamamında misafirler için canlı müzik, çocuklar için de çok sayıda gösterinin sunulduğunu vurguladı.

Yarıyıl tatili döneminde yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafiri ağırladıklarını aktaran Gümüşhan, şunları dile getirdi:

"Yurt içinden İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, çevre illerden yoğun talep görüyoruz. Yine yurt dışından gurbetçilerimiz termal turizme daha çok ilgi gösteriyor. Belçika, Hollanda ve Almanya'dan gelen çok sayıda misafirlerimiz bulunuyor. Gurbetçilerimiz de termal suyumuzdan şifa buluyorlar. Yine masaj ve çeşitli cilt bakımlarını yaptırarak ülkelerine geri dönüyorlar."

MEMNUNİYET ORANI YÜKSEK

Gümüşhan, misafirlerin tamamen otele bağlı kalmadıklarını, bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını da ziyaret ettiklerini anlattı.

Tarihi Frig Vadileri, Mevlevi Türbesi ve çok sayıda alışveriş merkezinin cazibe noktaları oluşturduğuna değinen Gümüşhan, şöyle dedi:

"Misafirlerimiz 5 gün termal tatil için şehrimize geldiğinde, bunun 3 günü otelde, 2 günü de tarihi mekanların gezilmesiyle geçiyor. Bunun yanında kentteki büyük alışveriş merkezleri de misafirlerimizden ilgi görüyor. Dolayısıyla, Afyonkarahisar'da keyifli bir yarıyıl tatili geçiyor. Müşterilerimize yönelik yaptığımız anketlerde, memnuniyet oranı yüzde 90'ların üzerinde. Bu oran da otelcilerimiz için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor. Hedefimiz inşallah yüzde 100. memnuniyet oranına ulaşmak."

"HER BÜTÇEYE GÖRE TERMAL OTEL VAR"

Termal turizm için İstanbul'dan gelen misafirlerden Haydar Zengin, 15 yıldır yarıyıl tatilini ailesiyle Afyonkarahisar'da geçirdiğini ifade etti.

Kentin termal sularının değerli olduğuna işaret eden Zengin, "Çoluk çocuk, hep birlikte buraya geliyoruz. Çok memnunuz. Aradığımız bütün imkanları buradaki otellerde rahatlıkla bulabiliyoruz. Her bütçeye göre termal otel var. Termal turizm için yurt dışına gidecekler, kesinlikle Afyonkarahisar'a gelmeli. Buradaki oteller ve şehir çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'den gelen Serkan Bahar da tatil için iki aile olarak geldiklerini ve termal otel konseptinden memnun olduklarını belirterek, "Hava şartları çok iyi. Keyifli bir tatil geçiriyoruz. İki gece kalacağız ama önümüzdeki yılın tatil planlarını şimdiden yapmaya başladık. Ayrıca, şehrin alışveriş merkezleriyle bütünleşmiş olması güzel bir imkan. Otelin imkanlarının yanında, keyifli ve eğlenceli alışveriş turları da yaptık. Afyonkarahisar, termal havuzları ve diğer imkanlarıyla çok güzel." sözlerine yer verdi.