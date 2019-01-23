AÖF snav sonuçları günün en çok aranılaları arasında. Anadolu Üniversitesi tarafından 12-13 Ocak'ta gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavı sonrası öğrenciler sonuçlarını merak ediyor. Sınavın ardından yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçların sınavın tamamlanmasından 10 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, bu sınavın sonuçlarının da bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir gelişme yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF ders sisteminde 2 dönem vardır. Birinci dönemde alınmış olan, ancak kalınan dersler bir sonraki senenin birinci döneminde alınabilir. Geçilemeyen ikinci dönem dersi de yine aynı şekilde ikinci dönem alınabilir.

Her dönem 1 vize sınavı ve 1 final sınavı yapılır, bir eğitim ve öğretim yılında 2 vize sınavına ve 2 final sınavına girilir. Dönem içi vize notunun %30'u ve final notunun da %70'i alınarak gerekli değerlendirme ve hesaplama işlemleri yapılır. Elde edilen ortalama harf notu olarak sisteme girilir. Öğrenciler aldıkları harf notuna göre o dersten geçip geçmediklerini anlayabilir.

ÜNİVERSİTE PUANLAMA SİSTEMİ

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.