AÖF güz dönemi final sınavına katılan binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları için geri sayım başladı. Bir önceki sınavların sonuçları sınavın ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu bilgilerin ardından sonuçların bugün içerisinde açıklanabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, AÖF sınav sonuçları bugün mü açıklanacak? AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Anadolu Üniversitesi tarafından 12-13 Ocak'ta gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bir önceki sınavların sonuçlarının sınavın ardından 10 gün açıklanması ile birlikte bu sınavın sonuçlarının da bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Sonuçlar ile ilgili bir gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019 bahar dönemi için kayıt yenileme ve ders ekle/sil işlemleri 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Mazeretli kayıt tarihi ise 22 Şubat 2019 Cuma günü yapılacak.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara: 25 Şubat 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu: 15 Nisan 2019

AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?

Başarı Notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak Başarı Notu hesaplanır.

Örneğin, bir dersin ara sınavından 70 ve dönem sonu sınavından 80 aldığınızı varsayalım. Bu durumda, ara sınavdan 21 puan ve dönem sonu sınavından 56 puan almış olacaksınız. Başarı notunuz ise, 21+56= 77 olacaktır.

Şunu belirtmekte fayda var: Bu hesaplama, ödev, uygulama, proje vb. olmayan dersler için geçerlidir.