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  • 22.01.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 10:31

sınav sonuçları için kritik hafta! 2019 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

sınav sonuçları, haftanın ikinci gününde de en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Güz dönemi final sınavına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? hangi gün duyurulacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından uygulanan güz dönemi final sınavı 12-13 Ocak'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce öğrenci sonuçlar için gözlerini Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere çevirdi. Sınav sonuçları için kritik haftaya girildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte 2019 AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda sonuçlar 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre bu sınavın sonuçlarının da tahminlere göre 23 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.

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