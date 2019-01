AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Açıköğretim sınav sonuç tarihi belli mi?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda aramalar sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavına katılan öğrenciler sonuçlarını merak ediyor. Sınavın ardından bir hafta geçmesi ile birlikte heyecan iyice arttı. Peki, AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 10 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Bu bilgilere göre, 12-13 Ocak'ta yapılan sınavın sonuçlarının da 23 Ocak'ta erişime açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde eklenecek.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019 bahar dönemi için kayıt yenileme ve ders ekle/sil işlemleri 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Mazeretli kayıt tarihi ise 22 Şubat 2019 Cuma günü yapılacak.

AÖF BAŞARI NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Başarı Notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak Başarı Notu hesaplanır.

Örneğin, bir dersin ara sınavından 70 ve dönem sonu sınavından 80 aldığınızı varsayalım. Bu durumda, ara sınavdan 21 puan ve dönem sonu sınavından 56 puan almış olacaksınız. Başarı notunuz ise, 21+56= 77 olacaktır.

Şunu belirtmekte fayda var: Bu hesaplama, ödev, uygulama, proje vb. olmayan dersler için geçerlidir.

HARF NOTLARININ ANLAMLARI

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.