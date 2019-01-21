AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler katıldıkları sınavın sonuçlarını merakla bekliyor. Kredi notunu yükseltmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? İşte 2019 AÖF kayıt tarihi...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 15-20 gün içerisinde açılkanmıştı. Buna göre, 12-13 Ocak'ta yapılan AÖF sınavının sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğine eklenecektir.