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  • 21.01.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 16:15

sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Açıköğretim bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman?

sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 12-13 Ocak'ta gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavının ardınan iki hafta geçmesi ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda sorgular arttı. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler katıldıkları sınavın sonuçlarını merakla bekliyor. Kredi notunu yükseltmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? İşte 2019 AÖF kayıt tarihi...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 15-20 gün içerisinde açılkanmıştı. Buna göre, 12-13 Ocak'ta yapılan AÖF sınavının sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğine eklenecektir.

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