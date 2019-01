AÖF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler 12-13 Ocak'ta sınavlara katıldı. Bahar dönemi için kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler katıldıkları final sınavının sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte detaylar..

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavı 12-13 Ocak'ta yapıldı. Şimdi sıra sonuçlarda. AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bir önceki sınavların sonuçları 15-20 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, bu sınavın sonuçlarınında önümüzeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sonuçları açıklandığında takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre, 2019 bahar dönemi için kayıt yenileme ders ekle/sil işlemleri 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. Mazeretli kayıt tarihi ise 22 Şubat 2019 Cuma günü yapılacak.

2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar dönemi ara sınavı: 13-14 Nisan 2019

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 25-26 Mayıs 2019

2018-2019 öğretim yılı üç ders sınavı: 20 Temmuz 2019

SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara: 25 Şubat 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu: 15 Nisan 2019

ÜNİVERSİTE PUANLAMA SİSTEMİ

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.

HARF NOTLARININ ANLAMLARI NELERDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise başarısız harf notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.