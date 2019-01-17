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  • 17.01.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 12:21

15 tatil ne zaman, kaç gün olacak? 2019 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

15 tatil için geri sayım başladı. Eğitim öğretim döneminin birinci yarısı yarın bitiyor. İlk dönemin bitmesine 1 gün kalırken, milyonlarca öğrenci ve velileri tatil planlarını yapmaya başladı. Peki, ? Sömestr tatili bir diğer adıyla yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

15 tatil kaç gün olacak?

15 tatil başlıyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin birinci yılında sınavlarını tamalayan öğrenciler yarın karnelerini alacaklar ve 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacaklar. Sınav stresinden uzaklaşmak için tatili fırsat bilen öğrenciler tatil planlarını yapmaya devam ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr tatili adıyla da bilinen yarıyıl tatili kaç gün olacak?

15 TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın ilk dönem karnelerini alacaklar. 18 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem için öğrenciler 4 Şubat'ta sınıflarda yerlerini alacaklar. 15 tatilin son gününün haftasonuna denk gelmesi ile birlikte öğrenciler toplamda 17 gün tatil yapmış olacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AİLELERE YARIYIL TATİLİ UYARISI

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara ara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Anne babalar, ara tatilde çocuklarına ödev yapmaları ya da ders çalışmaları için baskı kurarlarsa bilin ki yeni dönem başladığında çocuğun huzursuzluğu artacak ve verimi düşecektir." dedi.

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