AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören öğrenciler ilk dönem sınavlarını tamamladı. Sonuçların da açıklanmasından sonra 2. dönem için kayıt yenileme başladı. Kayıt yenileme henüz yapamayan öğrenciler işlemlerin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak'ta başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre, öğrenciler 31 Ocak 2019 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.

Mazeretli kayıt yenileme başvuruları ise 01 - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.