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  • 14.01.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 11:07

sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 Açıköğretim final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

sınav soruları ve cevapları için bekleyiş sürüyor. 12-13 Ocak'ta gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarını merakla beklerken bir yandan da işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek istiyor. Peki, ve cevapları yayınlandı mı? ?

AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF sınavları tamamlandı. Sınavın ardından en çok aranılan konulardan birisi de sınav soruları oldu. Binlerce AÖF öğrencisi sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken, katıldıkları sınavın soruları ve cevaplarını da araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

12-13 Ocak'ta yapılan AÖF final sınavının soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soruların ne zaman yayınlanacağı konusunda net bir tarih bilinmesede, bir önceki sınavlara baktığımızda soru ve cevapların sınavların tamamlanmasından 2-3 gün sonra erişime açıldığı görülüyor. Buna göre, AÖF güz dönemi final sınavı soru ve cevaplarının da bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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