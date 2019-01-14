Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler 12-13 Ocak'ta güz dönemi final sınavına katılmıştı. Adayların sınav soruları ve cevapları için meraklı bekleyişi sona erdi. Anadolu Üniversitesi'nin eKampüs sistemi üzerinden açıklanan AÖF sınav soruları ve cevapları için detaylar haberimizde. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenciler AÖF güz dönemi final sınavı sorları ve cevap anahtarına AÖF'ün https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sorularının yayınlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı net olarak bilinmesede, sınavın ardından 15 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçları ile ilgili bri açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

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