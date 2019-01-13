YKS başvuruları, üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavları için hazırlık içinde olan öğrenciler başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Başvuru öncesi yayınlanacak kılavuz ile birlikte başvuru detayları da belli olacak. Peki, 2019 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? TYT, YDT, AYT sınavları ne zaman gerçekleştirlecek? İşte ayrıntılar...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, YKS başvuruları 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler yayınlanacak YKS kılavuzunun ardından kılavuzda yer alan bilgilere göre başvurularını yapabilecekler. Sınav ücretinin ne kadar olacağı da kılavuz yayınlandıktan sonra belli olacak.

Geçtiğimiz sene sınav ücreti her oturum için 50 TL olarak belirlenmişti.

2019 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

SINAV ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)