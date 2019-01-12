AÖF final sınavı için günlerdir hazırlanan öğrenciler bugün ve yarın gerçekleştirilen sınava katılacak. Sınav sonuçlarına göre, kredisini yükseltecek ya da mezun olacak öğrenciler, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soruları ve cevapları araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavı saat kaçta bitiyor? AÖF final sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte AÖF sınavı ile ilgili merak edilen her şey...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2018-2019 AÖF güz dönemi final sınavı 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde tamamlanacak. Türkiye genelinde sınavlar sabah 9.30'da ve 14.00'da başlamaktadır. Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen sınavlar 4 oturum şeklinde tamamlanıyor. Sabah 9.30'da başlayan sınav 11.30'da, 14.00'de başlayan sınav ise 16.00'da tamamlanıyor.

Öğrencilere her ders için 20 soru sorulmaktadır. Sınava katılan öğrencilere cevaplamaları için ise 30'ar dakika süre verilmektedir.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF'te eğitimini sürdüren öğrenciler katıldıkları sınavın soru ve cevaplarını görüntülemek istiyor. AÖF tarafından sınav soru ve cevaplarının resmi olarak hangi tarihte yayınlanacağı bildirilmesede, bir önceki sınavlara baktığımızda soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 3-4 gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.