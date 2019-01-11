AÖL kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencileri ikinci dönem kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB'in yayınladığı takvime göre, ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri 9 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mazeretli kayıt yenileme başvuruları ise 1 - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar ikinci dönem sınavına katılamayacak.

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL'si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılan öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti alınacaktır. Öğrencilerin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.