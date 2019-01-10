AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı takvime göre, AÖF güz dönemi final sınavı 12-13 Ocak'ta yapılacak. Sınava katılacak öğrenciler sınava nerede gireceklerini merak ediyordu. Geçtiğimiz gün sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, AÖF final sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? AÖF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

AÖF güz dönemi final sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Öğrenciler AÖF'ün Öğrenci Girişi sistemi üzerinden sınav giriş yerlerine ulaşabilecek. ncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖF 2019 SINAV TARİHLERİ