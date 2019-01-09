Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Milyonlarca öğrenci ilk dönem eğitimlerini sürdürüyor. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala kar yağışını fırsat bilen öğrenciler gözlerini kar tatili haberlerine çevirdi. Peki, Valiliklerden açıklama var mı? Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? 10 Ocak Perşembe günü kar tatili olacak mı? İşte merak edilenler...

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Şimdiye kadar açıklanan iller şu şekilde;

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışından dolayı yolu kapanan 15 köye ulaşım sağlanamazken, Sincik ilçe merkezindeki tüm okullar 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine, köylerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini, çok sayıda köy yolu kapandığı için ulaşımın sağlanmadığından dolayı birkaç günden beri devam eden okul tatilini bir gün daha uzattıklarını belirtti.

Aydın, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilçe genelindeki tüm okulların 10 Ocak Perşembe günü tatil edildiğini kaydetti.

TATVAN'DA KAR TATİLİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın (10 Ocak Perşembe) tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.