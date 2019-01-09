Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 10 Ocak kar tatili olacak mı? Kayseri Valiliği'nden açıklama var mı?

Kayseri'de bugün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün arav verilmişti. Kayseri'de kar yağışı yarın görülmüyor. Meteoroloji'nin verilerine göre, yarın Kayseri'de il genelind sisli hava hakim olacak. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe Kayseri'de kar tatili olacak mı?

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 OCAK)

Kayseri'de yarın (10 Ocak) okullar tatil olmayacak. Kayseri Valiliği tarafından okulların tatil olup, olmayacağı yönünde bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

KAYSERİ HAKKINDA

Kayseri, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, 17.170 km2 yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte Kayseri şehri, M.Ö. 4000 ile MS 2000 olmak üzere 6000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Anadolu'ya M.Ö. 2000'li yıllarda gelen Hititler, Kayseri'deki Kültepe şehrini kurmuş ve Anadolu'nun en büyük höyüğü ünvanını kazanmıştır.

Kültepe yakınlarında yapılan arkeolojik çalışmalarda bu döneme ait çivi yazıları ve tabletler bulunmuştur. Bulunan tabletteki bilgiler Asurlu tüccarlarla Hititli yerliler arasındaki ticari ilişkileri ortaya çıkarmıştır.

Kayseri, tarih boyunca Hititler, Bizanslılar, Anadolu Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük devletler tarafından yönetilmiştir.

1988'de çıkarılan kanun ile Kayseri şehri, büyükşehir ünvanını elde etmiştir.

Günümüzde Kayseri şehrinin ekonomisi sanayi, madencilik, ormancılık, tarım, hayvancılık ve ticaretten sağlanmaktadır.