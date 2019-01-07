E-Okul VBS giriş sistemi üzerinden sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi gibi birçok işlem yapılabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile sınav sonuçlarınızı ve karne not bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Peki, e-Okul VBS giriş ile sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

E-OKUL İLE NOT BİLGİSİ GÖRÜNTÜLEME

Öğrenci ve velilerin merak ettiği not bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden görüntülemek mümkün. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra ekrana gelen pencerede sağ alanda yer alan 'Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinde istenilen bilgileri girin. Burada öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları istenmektedir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol alanda 'Öğrenci Bilgileri' sekmesinin alt kategorilerinde not bilgisi ve devamsızlık bilgisi gibi birçok öğrenci durumunu görüntüleyebilirsiniz.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANCAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak. 14 Haziran 2019 Cuma karneler dağıtılacak ve yaz tatili başayacak.

E-OKUL MOBİL UYGULAMALARI

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne sadece bilgisayar üzerinden değil, aynı zamanda Android ve iOS platformlardan da takip edebilirsiniz. Cihazınızın işletim sistemine ait olan uygulama mağazasından e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını cihazınıza indirebilir ve aynı işlemleri mobil platformlardan da takip edebilirsiniz.

KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor. Bunu yapmak için e-Okul'daki Not Bilgisi sekmesindeki yazılı puanları alınmalıdır. İlk sınav notu ve ikinci sınav notu toplanarak ikiye bölünür (eğer 3 sınav yapılmışsa 3 sınav notu toplanır ve 3'e bölünür). Bu şekilde tüm derslerin ortalamaları bulunur ve en sonda tüm ortalamalar toplanarak toplam ders sayısına bölünür ve karne notu tespit edilir.

e-OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBBİS projesi dahilinde 2007 yılında kullanıma açtığı ücretsiz bir bilgi edinme platformudur. e-Okul üzerinden bir öğrencinin okula kaydolduğu andan, mezun olduğu ana kadar her türlü eğitim sürecini barındırır.

e-Okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.),haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.