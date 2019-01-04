Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burs başvuru süreci tamamlandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir. Geçtiğimiz günlerde ortaöğrenim burs başvuru sonucu açıklanmış bunun ardından yükseköğrenim için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 VGM burs sonuçları ile ilgili merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam ettiği, burs başvuru sonuçları için duyuruların VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.