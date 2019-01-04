Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 04.01.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 15:56

burs sonuçları açıklandı mı? 2018 yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman?

tarafından öğrenim gören ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen bursların sonuçları merak ediliyor. Ortaöğretim burs sonuçları açıklanmıştı. Şimdi sıra yükseköğrenim sonuçlarında. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin merakla beklediği yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı?

() tarafından verilen burs başvuru süreci tamamlandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir. Geçtiğimiz günlerde ortaöğrenim burs başvuru sonucu açıklanmış bunun ardından yükseköğrenim için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Peki, ? İşte 2018 VGM burs sonuçları ile ilgili merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam ettiği, burs başvuru sonuçları için duyuruların VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEğitim HaberleriVGM burs sonuçları açıklandı mı? 2018 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar