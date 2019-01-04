AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler güz dönemi final sınavı için hazırlıkarını sürdürürken bir yandan da sınava girecekleri yerleri merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav yerleri belli oldu. Peki, AÖF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 AÖF final sınavı ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş yerleri AÖF'ün www.anadolu.edu.tr/acıköğretim adresinden erişime açıldı. Adaylar sistemi açtıktan sonra "Öğrenci Girişi" bağlantısı üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek. Ekrana gelen sınav giriş belgesinin sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

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SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER DİKKAT! AÖF'TEN UYARI