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  • 04.01.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 12:12

sınav yerleri belli oldu! çıktı nasıl alınır? 2019 ?

sınav yerleri için beleyiş sona erdi. Binlerce öğrenci AÖF final sınavı için hazırlık içinde. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen takvime göre final sınavı için geri sayım başladı. Peki, sorgulama nasıl yapılır? çıktı nasıl alınır? 2019 ?

AÖF final sınav giriş belgesi yayınlandı

AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler güz dönemi final sınavı için hazırlıkarını sürdürürken bir yandan da sınava girecekleri yerleri merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav yerleri belli oldu. Peki, AÖF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 AÖF final sınavı ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş yerleri AÖF'ün www.anadolu.edu.tr/acıköğretim adresinden erişime açıldı. Adaylar sistemi açtıktan sonra "Öğrenci Girişi" bağlantısı üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek. Ekrana gelen sınav giriş belgesinin sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF SINAV YERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER DİKKAT! AÖF'TEN UYARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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