AÖF sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrencilerin kredini notunu yükseltmek için hazırlandığı dönem sonu sınavı için geri sayım başladı. AÖF'ün yayınladığı akademin takvime göre, güz dönemi dönem sonu sınavı 12-13 Ocak'ta yapılacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Binlerce öğrenci AÖF güz dönemi final sınavı için hazırlıklara devam ediyor. 12-13 Ocak'ta yapılacak sınavın giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. AÖF'ün resmi internet sitesinde sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor ancak, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 1 hafta öncesinde yayınlanması bekleniyor. Buna göre, önümüzdeki AÖF sınavının sınav giriş yerlerinin bir hafta içerisinde erişime açılması tahminler arasında. Konu ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır.

Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir.

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz.

84 – 100__AA__4,00 (GEÇTİ)

77 – 83___AB__3,70 (GEÇTİ)

71 – 76___BA__3,30 (GEÇTİ)

66 – 70___BB__3,00 (GEÇTİ)

61 – 65___BC__2,70 (GEÇTİ)

56 – 60___CB__2,30 (GEÇTİ)

50 – 55___CC__2,00 (GEÇTİ)

46 – 49___CD__1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45___DC__1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39___DD__1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32____FF__0,00 (KALDI)

Açıköğretim, İktisat, İşletme İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi - 22 Şubat 2019 Cuma

Açıköğretim, İktisat, İşletme Mazeretli Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma

GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)

Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0′ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. "Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.