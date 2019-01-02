Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi bugün 12.30'da takipçisiyle buluşacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucumuz da son günlerde açık görmeye hasret kaldığımız gökyüzünden geliyor. Farsçada gökyüzü anlamına gelen isim hangisidir biliyor muyuz?" denildi. Peki, Farsça gökyüzü ne demek? İşte 2 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (2 OCAK 2019)

Soru: Gökyüzü anlamına gelen isim nedir?

Cevap: ASUMAN

Farsçada gökyüzü anlamına gelen isim Asuman'dır. Gökyüzü ise çeşitli nedenlerden ötürü tanımlaması zor bir kavramdır. Kabaca kişinin açık alanda yukarı baktığında gördüğü, tüm gök cisimlerini çevrelediği gözlemlenen boşluk olarak nitelendirilebilir. Bu tanıma göre kuşların ve uçakların gökyüzünde uçtuğu, yağmur ve gökkuşağı gibi atmosferik olayların yanı sıra güneşin batışının veya yıldız kaymasının da gökyüzünde gerçekleştiği varsayılır.

Gökyüzünün mavi görünmesinin asıl nedeni kırılma olayıdır:

• Güneş ışınları atmosfere girdiğinde atmosferdeki gaz moleküllerine ve toz parçacıklarına çarparak saçılır. Gün ışığı değişik dalga boylu birçok ışından oluşur. En kısa dalga boylu mavi ışınlar atmosferin üst tabakalarındaki küçük parçacıklar tarafından hemen saçılırlar. Fakat kırmızı ışık saçılmak için daha büyük parçacıklara çarpmak zorundadır.

• Gökyüzü açık olduğunda, mavi ışık diğer ışıklara oranla en fazla saçılan ışıktır. Bu yüzden de gökyüzü mavi görünür. Mesela gökyüzü yağmur bulutlarıyla veya dumanla dolu olduğunda, tüm ışınlar nerede ise aynı oranda saçılır. Bu da gökyüzünün gri renkte görünmesine sebep olur.