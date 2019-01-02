15 günlük yarıyıl tatili bir diğer adıyla sömestr tatili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk dönem karne notlarını merak eden ve sınav stresinden uzaklaşmak için yarıyıl tatilini bekleyen öğrenciler tatilin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. MEB'in yayınladığı takvimde yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman olacak? Yarıyıl tatili hangi gün başlayacak? İşte merak edilenler...

15 TATİL NE ZAMAN OLACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI TARİHİ BELLİ OLDU

Bu sene liseye girmek için hazırlanan öğrenciler için sınav tarihi belli oldu. MEB yaptığı açıklama ile birlikte, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacağını bildirdi.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak, onlara iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencileri aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirmek için başlatılan proje kapsamında, çeşitli kamu kuruluşlarıyla iş birliğine gidildi. Bu çerçevede, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında 5 Mayıs 2017´de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile öğrencilerin iş yerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde iş ve meslek danışmanlığı uygulaması başlatıldı.

Protokol kapsamında, koordineli çalışma yürütülebilmesi için 25-28 Eylül 2017´de özel eğitim meslek okulu bulunan 69 ilde İŞKUR İl Müdürlüklerinde görevli iş ve meslek danışmanının katılımıyla Ankara´da bir bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Öncelikle İzmir, Konya, Bursa ve Kocaeli´de başlatılan uygulama ile iş verenlere yönelik ziyaretler gerçekleştirildi ve öğrencilerin yeterlilikleri ve yetenekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, öğrencilerin yeterlilikleri konusunda eğitim almış iş ve meslek danışmanları ile okul rehberlik öğretmenleri tarafından her öğrenci için portföy dosyası hazırlandı. Öğrencilere en uygun istihdam alanları da belirlendi.

Çalışmalar sonucunda 4 ilde 50´ye yakın mezun öğrenci, tekstil, yiyecek içecek, matbaa gibi sektörlerde beceri eğitimi için istihdam olanağına kavuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye mehter takımında çalışmak üzere 30 mezun öğrenciye de istihdam sağlandı.

İllere resmi yazı ile duyuruldu

Zihinsel engellilerin istihdamının ülke geneline yaygınlaştırılması için düzenli iş yeri ziyaretleri yapılacak, öğrencilerin yeterlilikleri belirlenecek ve işbaşı eğitimleri düzenlenecek.

Uygulama, Türkiye´deki 68 ilde bulunan 146 özel eğitim meslek okulunda sürdürülecek. Projenin ülke geneline yaygınlaştırılacağı illere gönderilen yazı ile duyuruldu. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların istenen düzeyde gerçekleşebilmesi için İŞKUR il müdürlükleri ve özel eğitim meslek okulları arasında güçlü iletişim mekanizması kurulması istendi.

Öğrencilerin işgücü piyasasına kazandırılması için il milli eğitim müdürlüklerinde özel eğitimden sorumlu şube müdürleri, İŞKUR il müdürlükleriyle irtibata geçecek. İŞKUR iş ve meslek danışmanları, illerdeki özel eğitim meslek okulu müdürleri ve rehber öğretmenlerinin katılımıyla toplantılar düzenlenecek.

İllerde öğrencilerin yeterlilikleri konusunda işverenlere yönelik bilgilendirme yapılacak, her öğrenci için portföy dosyası hazırlanacak ve istihdam alanları belirlenecek.