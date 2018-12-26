Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafınan verilen burs imkanından faydalanmak isteyen yükseköğrenim öğrencileri için başvurular 3 Ekim'de sona erid. VGM tarafından yayınlanan duyuruda ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklandığı bildirilmişti. Yükseköğrenim öğrencilerinin ise bu gelişmelerin ardından heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam ettiği, burs başvuru sonuçları için duyuruların VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

VGM BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.