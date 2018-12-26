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  • 26.12.2018 15:02
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 15:08

? 2018 yükseköğrenim bursu ne kadar?

burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş halen sürüyor. 3 Ekim'de sona eren yükseköğrenim bursu başvurularını gerçekleştiren adaylar, ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasından sonra gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne kadar?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

(VGM) tarafınan verilen burs imkanından faydalanmak isteyen yükseköğrenim öğrencileri için başvurular 3 Ekim'de sona erid. VGM tarafından yayınlanan duyuruda ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklandığı bildirilmişti. Yükseköğrenim öğrencilerinin ise bu gelişmelerin ardından heyecanlı bekleyişi arttı. Peki, ne zaman açıklanacak? Burs miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam ettiği, burs başvuru sonuçları için duyuruların VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

VGM BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.

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