Konya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent genelinde gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler ise kar tatili var mı, sorusuna yanıt arıyor. Konya Valiliği ise yoğun kar yağışı nedeniyle bir açıklama yaptı. Peki, Konya'da bugün okullar tatil mi? Konya için kar tatili açıklaması var mı? İşte ayrıntılar...

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrencilerin merakla beklediği kar tatili açıklaması geldi. Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki okullar tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklama göre, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma dolayısıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Açıklamada ayrıca, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yunak, Çeltik, Sarayönü, Derbent, Kulu, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Altınekin, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerindeki okullarda 26 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi.

KONYA'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

Konya ve çevresinde etkili kar yağışı dolayısıyla şehirler arası kara yolları trafiğe kapandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece yerini kara bıraktı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara, Konya-Isparta, Konya-Antalya, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yolları trafiğe kapandı.

Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü.

Belediye ekipleri ana arterlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarda bulundu.