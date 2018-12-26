Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı yarın ve cuma günü de etkisini gösterecek. Cumartesi günü çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Gümüşhane'de pazar ve pazartesi günleri de kar yağışı devam edecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gümüşhaneliler kar tatili açıklaması bekliyordu. Valilik konu ile ilgili duyuru yayınladı. Peki, Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 ARALIK PERŞEMBE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde, aşırı soğuk, buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesi amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında, eğitim-öğretime yarın ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU





GÜMÜŞHANE HAKKINDA

Gümüşhane, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, 6.575 km2'lik yözölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihi boyunca birçok medeniyetin hakimiyeti altına girmiştir. Antik Çağ'dan günümüze kadar Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Trabzon İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu toprağı olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet döneminde tam olarak Türk egemenliğine geçiş yapan Gümüşhane, 1473'te Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Osmanlı döneminde Trabzon Vilayeti'nin dört sancağından biri konumunda bulunan Gümüşhane, Osmanlı İmparatorluğu'nun darphanesi olmuştur. İmparatorluk hazinesinin altıda birini karşılayan Gümüşhane, aynı zamanda doğu seferleri esnasında yeniçerilerin savaş teçhizatlarının üretim merkezi olmuştur.

1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Ruslar tarafından işgal edilmek istenmiş ancak savunma yapılmıştır.

Günümüzde Gümüşhane şehri sürekli göç veren birş ehirdir ve yeterli iş alanı olmaması nedeniyle de göç vermeye devam etmektedir. Ekonomisini ağırlıklı olarak madencilik ve ormancılıktan sağlamaktadır.