AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) sürdüren öğrencilerin merakla beklediği AÖL iş takvimi yayınlandı. Yayınlanan iş takvimine göre sınav tarihleri de belli oldu. İş takviminin yayınlanmasının ardından öğrenciler 1. dönem sonuçlarının da açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'in yayınladığı 2018-2019 iş takvminde AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer almadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir.

TOPLAM KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUR?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.

AÖL 2018-2019 İŞ TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 03/09/2018 - 28/09/2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 03/09/2018 - 28/09/2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 05 Aralık 2018

I. DÖNEM SONU SINAVLARI:

08 Aralık 2018 Cumartesi - 09 Aralık 2018 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması:

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri: 09/01/2019 - 06/02/2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi: 10 Şubat 2019

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri: 09/01/2019 - 06/02/2019

II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 09 Ocak 2019

II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Nisan 2019

II. DÖNEM SONU SINAVLARI

06 Nisan 2019 Cumartesi - 07 Nisan 2019 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 30 Nisan 2019

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02/05/2019 - 14/05/2019

III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI

06 Temmuz 2019 Cumartesi - 07 Temmuz 2019 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 01 Ağustos 2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019

I. DÖNEM SONU SINAVLARI

07 Aralık 2019 Cumartesi - 08 Aralık 2019 Pazar