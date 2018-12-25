AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde (MAÖL) eğitim gören öğrenciler, 8-9 Aralık'ta katıldıkları sınavın sonuçları için bekleyişini sürdürüyor. Peki, MEB'in yayınladığı iş takvimine göre AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL iş takvimi...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayınlanan iş takviminde AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Diğer sınavlara baktığımızda sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖL 2018-2019 İŞ TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 03/09/2018 - 28/09/2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 03/09/2018 - 28/09/2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 05 Aralık 2018

I. DÖNEM SONU SINAVLARI:

08 Aralık 2018 Cumartesi - 09 Aralık 2018 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması:

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri: 09/01/2019 - 06/02/2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi: 10 Şubat 2019

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri: 09/01/2019 - 06/02/2019

II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 09 Ocak 2019

II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Nisan 2019

II. DÖNEM SONU SINAVLARI

06 Nisan 2019 Cumartesi - 07 Nisan 2019 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 30 Nisan 2019

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02/05/2019 - 14/05/2019

III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI

06 Temmuz 2019 Cumartesi - 07 Temmuz 2019 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 01 Ağustos 2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019

I. DÖNEM SONU SINAVLARI

07 Aralık 2019 Cumartesi - 08 Aralık 2019 Pazar