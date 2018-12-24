2019 yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Okullarda ilk dönem sınavlarının yavaş yavaş sonlarına gelindi. Milyonlarca öğrenci sınav stresinden uzaklaşmak için yarıyıl tatilinin başlayacağı günü araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı iş takvimi ile yarıyıl tarihini duyurdu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

Öğrenciler ve öğretmenler için 18 Ocak 2019 tarihinde son kez ders zili çalacak ve 15 günlük yarıyıl tatili başlayacak. 18 Ocak Cuma günü başlayan sömestr tatili, 2 Şubat tarihinde son bulacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim dönemi ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

YARIYIL TATİLİNDE NELER YAPILMALIDIR?

Yarıyıl tatili yaklaşırken öğrenciler ve veliler, şimdiden tatilde ne yapacaklarını araştırmaya başladı. Uzmanlar, tatilde öğrencilerin kendini geliştirmesi için sosyal aktivitelere ve kültürel etkinliklere katılmasını tavsiye ediyor.

15 günlük yarıyıl tatilinde öğrencilerin spor aktivitelerine katılması, hem zihnini hem de bedenini dinlendirici davranışlarda bulunması gerekmektedir. Okulun yorgunluğu, öğrencilerde hem bedenen hem de zihnen hissedilmektedir. Yeni dönem öncesinde öğrencilerin bedenen ve zihnen dinlenmiş olması tavsiye edilmektedir.

Sanatsal etkinlikler, tiyatro, spor etkinlikleri, konserler, kültürel etkinlikler ve buna benzer faaliyetlerde bulunan öğrenciler, okul döneminde de daha verimli olmaktadır.