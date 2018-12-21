AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Günün en çok merak edilenleri arasında yer alan açık lise sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi mi? Sınav sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrenciler heyecan içinde. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün AÖL 2018-2019 iş takvimini yayınldı. Peki, buna göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı AÖL iş takviminde AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Bir önceki sınav sonuç tarihi aralığına baktığımızda, 8-9 Aralık'ta yapılan AÖL 1. dönem sınav sonuçlarıın önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

AÖL 2018-2019 İŞ TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 03/09/2018 - 28/09/2018

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 03/09/2018 - 28/09/2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 05 Aralık 2018

I. DÖNEM SONU SINAVLARI:

08 Aralık 2018 Cumartesi - 09 Aralık 2018 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması:

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri: 09/01/2019 - 06/02/2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi: 10 Şubat 2019

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri: 09/01/2019 - 06/02/2019

II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 09 Ocak 2019

II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Nisan 2019

II. DÖNEM SONU SINAVLARI

06 Nisan 2019 Cumartesi - 07 Nisan 2019 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 30 Nisan 2019

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02/05/2019 - 14/05/2019

III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI

06 Temmuz 2019 Cumartesi - 07 Temmuz 2019 Pazar

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması: 01 Ağustos 2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 - 27/09/2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019

I. DÖNEM SONU SINAVLARI

07 Aralık 2019 Cumartesi - 08 Aralık 2019 Pazar