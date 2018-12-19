Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte 20 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

Okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Yurdun birçok bölgesinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, eğitime de olumsuz yönde etki ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde kar tatili haberleri gelmeye başladı. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte 20 Aralık Perşembe tatil olan iller...

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken Tekirdağ'da ve ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Tekirdağ ve ilçelerinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelindeki okullarda bugün ve yarın için eğitime ara verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçelerimizde 19 Aralık 2018 Çarşamba öğleden sonra ve 20 Aralık 2018 Perşembe günü olmak üzere (1,5 gün) tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

Tatil edilen iller belli oldukça haberimizin içeriğinde yer alacak.