VGM yükseköğrenim burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören öğrenciler için burs başvuruları alınmıştı. VGM'nin ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından yükskeöğrenim öğrencileri için merak iyice arttı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam ettiği, burs başvuru sonuçları için duyuruların VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

VGM BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.