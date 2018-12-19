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  • 19.12.2018 14:21

yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018

tarafından öğrenim gören ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik verilen burs için başvuru işlemleri tamamlandı. 'nin burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. Peki, VHM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları tarihi belli oldu mu?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

yükseköğrenim burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. (VGM) tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören öğrenciler için burs başvuruları alınmıştı. VGM'nin ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından yükskeöğrenim öğrencileri için merak iyice arttı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam ettiği, burs başvuru sonuçları için duyuruların VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

VGM BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.

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