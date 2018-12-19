İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Perşembe İstanbul'da kar tatili olacak mı?

İstanbul'da kar tatili için müjdeli haber bekleyen öğrenciler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu. Bugün öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından öğrenciler okulların tatil olmasını bekliyor. Yağışların ve fırtınanın etkisi altında olan İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Perşembe günü İstanbul'da kar tatili olacak mı? İşte detaylar..

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (20 ARALIK PERŞEMBE)

İstanbul'da bugün başlayan kar yağışı nedeniyle öğrencilerde tatil ümidi başladı. Tatil isteyen öğrenciler sosyal medya üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu. Ancak İstanbul'da 20 Aralık Perşembe günü yani yarın okulların tatil edileceği yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Öğrenciler yarın eğitimlerine devam edecek.

SOSYAL MEDYADA ATILAN MESAJLAR GÜLDÜRDÜ

Öğrencilerin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya attığı mesajlar ise şöyle:

"'Reis bak yarın okulları tatil et hava çok soğuk yağmur desen var, kar desen var. Kar yağmaya devam ederse buzlanma olacak reis yap bir güzellik', 'Sayın Valim çok kar yağıyor hava soğuk üşüyoruz ne olur tatil yap lütfen', 'Yemin ederim soğuktan hasta oldum yürüyecek halim bile yok arkadaşlarımın da hepsi hasta ne olur bir güncük tatil yap', 'Valiciğim senden haber bekliyoruz. En sevdiğim valiciğim, Ben hayatımda bu kadar yakışıklı bir adam görmedim', 'Ağabey yenisin bu yeniliğin uğruna da bir tatil yakışırdı. Bak dışarı kar yağıyor hadi ağabeyim lütfen', 'Tatil istiyoruz kar yağıyor!!! Buranın soğuğu Antep'e benzemez yiğidim', 'Bize bir tatil dayı o soğukta nasıl gideceğiz okula', 'Tatil yaparsın değil mi gönlümün valisi.'"