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  • 14.12.2018 13:53

: vize sonuçları sorgulama ekranı! 2018 ATA AÖF sınavına itiraz nasıl yapılır?

vize sınavı geçtiğimiz günlerde yapışmıştı. Vize 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem vize sınavına katılan öğrenciler sonuçlarını görüntülemek istiyor. Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan sonuçlar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, nasıl sorgulanır? Sınava itiraz nasıl yapılır?

ATA AÖF vize sonuçları açıklandı

vize sınavı sonuçları, Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Sınava katılan yüzlerce öğrenci sonuçları beklerken müjdeli haber dün geldi. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler sonuçlarını görüntülemek istiyor. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? ATA AÖF ara sınavına itiraz nasıl yapılır? İşt merak edilenler...

ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, sonuçların ilanından sonraki 3 iş günü içerisinde Fakülteye yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebiliyor.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 18 Aralık 2018 17:00'a kadar kuruma iletebilecekler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.

ATA AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?

Ders başarı notu ara sınav puanının yüzde 30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının yüzde 70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) yüzde 60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının yüzde 40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM (2018-2019)

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