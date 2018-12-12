Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2 Aralık'ta gerçekleştirilen YDS/3 sınavının sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Öte yandan sınavın aday cevapları ve aday cevap anahtarı da yayınlandı. İşte 2018 YDS/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

2018 YDS/3 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YDS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2 Aralık'ta uygulanan YDS/3 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelrin görüntülendiği aday cevap kağıtları ve soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık'tan ribaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler.

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlar ın cevap kağıtları , ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikk ate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yap ılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler , ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecek.