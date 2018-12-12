Açık Lise soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem sınavı 8-9 Aralık'ta gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencileri katıldıkları sınavın sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredisini yükseletecek öğrenciler bir yandan da sınav sonuları ve cevaplarını görüntülemek istiyor. Peki, AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

8-9 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖL sınavını soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Konu ile ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınavına katılan öğrenciler sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Fakat MEB tarafından iş takvimi güncellemesi yapıldığı ve sistemde iş takviminin yer almadığı için sonuçların açıklanacağı tarih konusunda bir bilgi bulunmuyor. MEB yeni iş takvimini yayınladığında sonuç tarihi de belli olacak ve haberimizin içeriğinde yer alacak.

2017/4 DÖNEM MEZUNLARININ DİPLOMALARI GÖNDERİLDİ

MEB tarafından yapılan açıklamada, 2017/4 ek sınav döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının Halk Eğitim Merkezlerine gönderildiği bildirildi.

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER ALINMALI?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayın.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir.

TOPLAM KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUR?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.