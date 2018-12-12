15 tatil ne zaman başlayacak? 2018-2019 yarıyıl tatili tarihi

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin ne zaman biteceği okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan pek çok öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanı ile gün sayan öğrenciler, MEB'in açıkladığı karne tatili tarihini merak ediyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...



15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR



Sadece öğretmen ve öğrencileri değil, aynı zamanda milyonlarca veliyi de ilgilendiren 15 tatil, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 18 Ocak 2019 Cuma günü son ders zilinin çalması ile başlayacak ve 4 Şubat 2019 günü ders başı yapılmasıyla son bulacak. Yarıyıl tatili 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılmış olacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

YARIYIL TATİLİNDE NELER YAPMAK GEREKİYOR?



Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkaş, velilere ve öğrencilere 15 günlük tatilin değerlendirilmesi ve planlaması ile ilgili bazı önerilerde bulundu:

Tatil demek istediğini yapabilme serbestliği değildir. Yatma kalkma saatleri biraz daha esneklik kazansa da tamamen çocuğa bırakılmamalıdır. Yaşına uygun programlar önceden seçilip düzenlenebilir.



Tatil öncesi tatilin planlanması, zamanı ve mekanı kullanmak, yapılacakları gözden geçirmek yararlı olacaktır. Tatil demek mutlaka farklı bir yere gitmek demek değildir. Bu özel zaman planlanırken mutlaka çocuk da katılmalı, yönlendirilmeli ve benimsetilmelidir.

Pasif ve hazırcı eğlenceler yerine doğada gezmek, müzeye gitmek, tiyatro veya değişik etkinliklere katılmak hem ufkunu geliştirecek hem de ders dışı öğrenme ve merak etme dürtülerini uyandıracaktır. Ayrıca değişik etkinlik ve denemeler tatil sonrası arkadaşlarına anlatacak, tatili anlamlandıracak malzemeleri çocuğa verir.



Çocukla ev içi sorumlulukları paylaşma; tamir işleri, kek-pasta pişirme, hayvanlara bakma, çiçek soğanlarını ekmek gibi yaşına ve konuma uygun uğraşlar hem kendine güvenini artıracak hem de el becerilerini geliştirecektir.

Ailece kitap evlerinden alışveriş, aynı kitabı okuma, hakkında konuşma, geniş zamanlarda zevk alarak, merak ederek sonunu tahmin etmeye çalışarak, okuma zevkinin gelişmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca kart oyunları, kutu oyunları, aile oyunları ile rekabet duygusu gelişir, yenme-yenilme durumlarını hoşgörü ile kabullenmeyi öğrenir.