KPSS 7225 nitelik kodu, bugün başlayan 2018/2 KPSS tercihlerinin ardından en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Peki, KPSS 7225 nitelik kodu nedir? İşte cevabı...

KPSS 7225 NİTELİK KODU

7225 nitelik kodu, memuriyette güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını ifade etmektedir. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk kez uygulanan 7225 nitelik kodu, "7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" anlamına geliyor.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.

ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

Açıklandığı gibi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda sayılan kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır. Son dönemlerde mülakat sonuçlarının geç açıklanması veya atanmaya hak kazanan adayların göreve geç başlatılması bir çok kurumda yaşanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruşturması gösterilmektedir. Bu açıdan bir süre sınırı getirilmesi kurumların keyfiliğini önleyecek ve adayları zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktır.