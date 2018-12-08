YLSY tercih işlemleri için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 YLSY tercih takvimini duyurdu. MEB yayınladığı duyuru ile birlikte tercih detaylarını da adayların bilgisine sundu. Buna göre, YLSY sözlü sınavından 70 ve üzeri alan adaylar tercih yapabilcek. Yerleştirme işlemleri adayların tercihleri doğrultusunda ve YLSY puanı üstünlüğüne göre REBUS sistemi üzerinden yapılacak. Peki, 2018 YLSY tercihleri ne zaman başlıyor? Tercih işlemleri nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

YLSY TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2018 YLSY kapsamında sözlü sınava girip başarılı olan adayların kurum kontenhanı tercihi işlemleri 10 - 16 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kontenjanlara yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri doğrultusunda ve YLSY puanı üstünlüğüne göre Bakanlığın REBUS sistemi üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) yapılacak.

Sözlü sınav sonucunda YLSY puanı 70 ve üzeri olan adayların, 2018 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu - Tercih Tablosunu (Tablo 2) dikkatle inceleyerek sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubundaki kurum kontenjanlarını (tercih edilecek sadece bir kurum ve kontenjan/alan dahi olsa) tercih etmeleri gerekmektedir. Tercih yapmayan öğrenciler herhangi bir kontenjana yerleşemeyecek.

TERCİH YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, 2018 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzunda yer alan Tercih Tablosunda (Tablo 2) sözlü sınava girdikleri "Lisansüstü Öğrenim Grubu" sütununun karşısında yer alan "Adına Öğrenim Görülecek Kurumlar" kontenjanlarından en fazla 30 (otuz) tercih yapabilecek.

Adaylar YLSY puanı üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirilecekler. Bazı gruplar için kontenjan sayısından daha fazla aday 70 ve üzeri puan alarak başarılı olmuştur. Bu durumda daha yüksek puanlı adayların tercih haklarını kullanıp kullanmayacağı bilinmediğinden, başarılı olan adayların alanlarında var olan tercih haklarının tamamını kullanmaları tercih ettikleri kontenjana yerleştirilme ihtimallerini artıracak.

Adaylar, tercih edecekleri kurumların karşısında belirtilen alan, tamamlanacak öğrenim seviyesi ve ülke/ülkelerde lisansüstü öğrenim görmek zorundadırlar. Bu nedenle adayların, adına öğrenim görülecek kurum tercihi yaparken tercih edecekleri kurumun karşısında yer alan yurt dışında öğrenim görülecek alan, tamamlanacak öğrenim seviyesi ve öğrenim görülebilecek ülkeler sütunlarına da dikkat etmeleri gerekmektedir.

MEB'DEN UYARI

MEB yayınladığı duyuru ile birlikte tercih yapacak adaylara uyarıda bulundu. İşte MEB'in yaptığı o açıklama:

"Tercih işlemine katılarak kurum kontenjanlarına yerleşen ancak bu haklarını kullanmayan adaylar, 2019 ve 2020 YLSY dönemlerinde başvuru yapamayacaklardır. Bu nedenle 2018 YLSY kapsamındaki haklarını kullanmayı düşünmeyen adayların KURUM TERCİHİ YAPMAMALARI faydalarına olacaktır. Ayrıca bu durumdaki adayların, tercih işlemine katılmayarak gelecek planlarını YLSY Programına göre yapan diğer adayların önünü açmaları faydalı olacaktır."