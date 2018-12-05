Eğitimde köklü değişim

Milli Eğitim Bakanlığı, lisede eğitim gören 5 milyon öğrenci ve ailesini yakından etkileyecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Lisedeki ders sayısı, içeriği ve ders saatlerinin öğrenciye katkıları üzerine odaklanan bakanlık uzmanları eğitim sistemi gelişmiş ülkelerdeki ders saatlerini mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla yürütülen çalışmada iki formül üzerinde odaklanıldı. İlk formüle göre, 4 temel ders her öğrenci için zorunlu olarak devam ederken diğer dersler öğrencinin seçimine göre belirlenecek. İkinci formülde ise 4 temel zorunlu dersin yanı sıra öğrencinin okuduğu okul türüne göre 4 zorunlu dersin daha eklenerek toplamda 8 zorunlu dersin en fazla 20 saat olması hedefleniyor. İlk formül çerçevesinde üniversite sınavında da en temel yetkinlik olarak belirlenen Türkçe, Matematik, Din kültürü ve ahlak bilgisi ile Tarih derslerinin zorunlu olması bekleniyor. Liselerde, "Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Yabancı Dil1 ve Yabancı Dil2, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar/ Müzik, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü" zorunlu olarak okutuluyor. Bunun dışında Dil ve Anlatım, Matematik ve Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Din, Ahlak ve Değerler, Yabancı diller ve Edebiyatı, Spor ve Sosyal Etkinlikler, Güzel Sanatlar ve Bilişim gibi bu ders gruplarında toplamda 40 ayrı ders yer alıyor.
ZOR DEĞİL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 eğitim programında azalacağını duyurduğu ders programının en az yarı yarıya ineceğini söyledi. Selçuk, "Biz yüzeysel olarak bütün dersleri veriyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Bir çocuk sürekli küçük küçük çukurlar kazarak hayat düzeni kuramaz. Çocuk kuyu kazmalı o zaman suyu bulur. İnanın bu konuda atılacak adımlar zor değil" dedi.
Safure CANTÜRK
ZOR DEĞİL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 eğitim programında azalacağını duyurduğu ders programının en az yarı yarıya ineceğini söyledi. Selçuk, "Biz yüzeysel olarak bütün dersleri veriyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Bir çocuk sürekli küçük küçük çukurlar kazarak hayat düzeni kuramaz. Çocuk kuyu kazmalı o zaman suyu bulur. İnanın bu konuda atılacak adımlar zor değil" dedi.
Safure CANTÜRK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.