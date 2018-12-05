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  • 05.12.2018 17:14

öğrenci giriş işlemi nasıl yapılır? Not bilgisi, devamsızlık sonuçlarını sorgulama ekranı ()

2018-2019 birinci kanaat döneminin ortalarına geldiğimiz şu günlerde yazılı ve sözlü sınavlar gerçekleştiriliyor. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrenciler ekranını araştırıyor. Peki, Sistemi: Not bilgisi, devamsızlık sonuçlarını sorgulama ekranı! sonuçlarını sorgulama ekranı!

e-Okul öğrenci giriş işlemi nasıl yapılır? Not bilgisi, devamsızlık sonuçlarını sorgulama ekranı (VBS)

'a giriş nasıl yapılır? sorusu okullarda yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından daha çok araştırılmaya başlandı. öğrencilere, devamsızlık bilgileri, not bilgileri vb. bilgileri sorgulamaya imkan tanıyor. Peki, e-Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul devamsızlık bilgileri sorgulama! sınav sonuçları öğrenme ()

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

https://e-okul..gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI - E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan "Not Bilgisi" başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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