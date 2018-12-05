AÖL sınav yerleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu haftasonu yapılacak olan 1. dönem AÖL sınavı için öğrenciler hazırlık içinde. Mezun olacak ya da kredisini yükseltebilmek için sınavı bekleyen öğrenciler, sınava nerede gireceklerini merak ediyor. MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte sınav giriş belgesinin yayınlandığı duyuruldu. Peki, AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2018 açık lise sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?

AÖL SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık lise 1. dönem sınav giriş yerleri, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler sınav giriş yerlerini, AÖL'ün öğrenci girişi sistemine giriş yaptıktan sonra görüntüleyebilecek. Açılan pencerede sol panelde yer alan "Öğrenci Genel Bilgiler" sekmesine tıklayın. Alt kategorisinde "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayın. Açılan pencerede sınav giriş belgesi ekrana gelecek. Sağ en altta "Yazdır" kısmına tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

2017/4 DÖNEM MEZUNLARININ DİPLOMALARI GÖNDERİLDİ

MEB tarafından yapılan açıklamada, 2017/4 ek sınav döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının Halk Eğitim Merkezlerine gönderildiği bildirildi.

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER ALINMALI?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayın.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir.

TOPLAM KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUR?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.