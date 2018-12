Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2018-2019 güz dönemi ara sınavı 24-25 Kasım'da uygulanmıştı. Eğitimini açıköğretim üzerinde gerçekleştiren öğrencilerin kredi notunu yükseltebimek için katıldıkları sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Peki, AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 AÖF sınav sonuçlar görüntüleme ekranı...

AÖF VİZE SINAV SORU VE CEVAPLARI DA YAYINLANMIŞTI

AÖF vize sınavının ardından geçtiğimiz gün sorular ve cevaplar da açıklanmıştı. Öğrenciler, sınav soru ve cevap anahtarlarına Anadolu Üniversitesi'nin e-Kampüs sayfası üzerinden erişim sağlayabilecek.

ÜNİVERSİTE PUANLAMA SİSTEMİ

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.

HARF NOTLARININ ANLAMLARI NELERDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise başarısız harf notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.